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Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı

Haziran ayının son günlerinde koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, sosyal medya hesabından son yaptırdıığı testin negatif çıktığını duyurdu.

15.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:01

Bir süredir sahalardan uzak kalan Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir'in 24 Haziran'da yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı. Genç futbolcu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son yaptırdığı testin sonucunun negatif olduğunu ancak geri kalan maçlarda forma giyemeyeceğini belirtti.

Umut Nayir, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

"24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler."

"SON MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEĞİM"

"TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım."

"Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten."

Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı
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