SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor - Ekonomi
Koronavirüs, Celep, Ekonomi

Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor

Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor Zerdeçal, nar kabuğu gibi yararlı bitkilerden oluşturulan pastil koronavirüsle mücadelede avantaj sağlıyorİSTANBUL – Doğru bitkisel karışımlarla koronavirüsün boğazdan akciğere inmeden etkisiz...

16.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:22

Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor

Zerdeçal, nar kabuğu gibi yararlı bitkilerden oluşturulan pastil koronavirüsle mücadelede avantaj sağlıyor

İSTANBUL – Doğru bitkisel karışımlarla koronavirüsün boğazdan akciğere inmeden etkisiz hale getirilebileceğini belirten Doç. Dr. Engin Celep, "İçerisinde şeker bulundurmayan doğru bitkilerden üretilmiş pastiller virüsün boğazdan akciğerlere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor" dedi.

Koronavirüse karşı henüz etkin tedavi seçeneklerinin bulunmaması nedeniyle koruyucu önlemler son derece önem taşıyor. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi, koronavirüsün yanı sıra enfeksiyon etkeni diğer virüs ve bakterilere karşı da korunmada önemli yer tutuyor. Kimyasal ajanların vücutta çeşitli fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkileri söz konusu olabiliyor. Bu bakımdan kaliteli fitoterapi (bitkisel) ürünlerin akılcı şekilde kullanılması, bu olumsuz etkilerin en düşük seviyeye indirilebilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi olmadığında koronavirüs hastalarda daha ağır seyredebiliyor. Koronavirüse karşı toplumsal olarak mücadele verilen bu dönemde bitkisel kürler de bu mücadeleye destek olabilir.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Celep, koronavirüs ile mücadelede bitkisel karışımların, pastillerin önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün alt solunum yollarını hedef alan bir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Engin Celep, doğru bitkisel karışımların doğru kullanılmasıyla virüsün boğazdan alt solunum yollarına inmemesinin sağlanabileceğini söyledi.

"Virüsün boğazımızdan aşağıya inmemesi çok önemli"

Virüslerin yayılmasını önleyici özelliği bulunan bitkiler ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Engin Celep, "Polifenolik dediğimiz bir madde var ve bu maddeyi taşıyan bitkiler virüslerle mücadelede önleyici olarak önemli yer tutuyor. Örneğin nar kabuğunda virüslerin yayılmasını önleyici madde bulunuyor, Bunun yanında zerdeçal, zencefil, adaçayı gibi polifenolik maddelerce zengin bitkilerde önleyici olarak fayda sağlıyor. Virüsün boğazımızdan aşağıya inmemesi çok önemli. Boğazımız bizim savunma hattımız. Boğazımızı virüslere karşı savunmamız için önleyici özelliği olan bu bitkilerden faydalanmalıyız. Virüs ya da bakteri vücudumuza girdiği anda yok etmek için boğazımızda set oluşturmalıyız. Bu set bu bitkisel karışımlardan oluşan pastillerle olabilir" dedi.

Önleyici özelliği bulunan bitkilerin tüketildiğinde değişime uğrayabileceğini ve koruyucu özelliğini kaybedebileceğine de dikkat çeken Celep, "Önleyici özelliği olan bitkiler veya bitkisel karışımlar mideye direk indiğinde ince bağırsakta değişime uğrarlar. Başka etkilere yol açabilirler. Virüslerle mücadelede bunların değişmemesi lazım. Ağızda uzun süre kullanılan şekersiz, belirli standartlarda olan pastiller ağızlarda değişime uğramadan virüslere karşı önleyici olurlar" şeklinde konuştu.

"Virüslere karşı pastillerle boğazımıza koruyucu set çekebiliriz"

Tavsiye edilen pastillerin özellikleri hakkında da açıklama yapan Celep, "Kullanacağımız pastil şekersiz, arap zamkı gibi maddelerle üretilmiş olmalı. Bu şekilde boğazımızda set oluşturup virüslerin alt solunum yollarımıza girmesini engelleyici olabilirler. Bitkisel karışımlardan oluşan, belirli standartlarda üretilen şekersiz pastiller, virüslerin boğazımızdan alt solunum yollarına inmesini yüzde 80 oranında engelliyor. Şekerde virüsler çoğalabilir, bu yüzden içinde şeker olmayan belirli standartlarda üretilmiş pastiller tüketilmeli. Vatandaşlar eczanelerde sağlıklı pastilleri bulabilirler. Günde 6 adete kadar da kullanılmasında sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar Ekonomi
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu Ekonomi
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı Ekonomi
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor Ekonomi
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı Ekonomi
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 384,5 liradan işlem görüyor
387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 384,5 liradan işlem görüyor
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Yükselişini sürdüren dolar 6,93'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,93'ten işlem görüyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti, koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti, koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ece Erken Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Ronaldinho Ergin Ataman Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Tbmm Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 17:26:51. #1.15#
title