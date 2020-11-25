Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
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Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı

25.11.2020 07:56 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:00
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı

GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle kış aylarında kentte şifa kaynağı olarak tüketiliyor.

GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle kış aylarında kentte şifa kaynağı olarak tüketiliyor. 'Doğal antibiyotik' olarak tanıtılan beyrana, koronavirüs vakalarının fazlalaşmasıyla birlikte ilgi de arttı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kış aylarında en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen beyranın koronavirüsten koruyacağını söyleyen Gaziantepli işletmeci Onur İbili, beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da kış mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.

'BEYRAN ŞİFA KAYNAĞIDIR'Hazırlanışı saatler süren beyranın, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer aldığını anlatan Onur İbili, beyranın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ederek, içinde bulunan malzemelerden dolayı şifa kaynağı olduğunu vurguladı.

Beyranın koyunun boyun ve but kısımlarındaki et ile yapıldığını ve etin 13 saat boyunca suyun içinde haşlandığını aktaran İbili, "Haşlandıktan sonra ilikli kemikleri ile beraber beyranda kullanacağımız etler parçalanır. İçinde sarımsak, et suyu, koyunun kendi iç yağı ve pirinç ile şoklu ateşte hazırlanır. Beyran içindeki malzemelerden dolayı şifa kaynağıdır. Bu yemek hem sabah hem akşam her öğünde tüketilen bir yemektir" dedi.VAKALAR ARTINCA İLGİ DE ARTTI

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması ile birlikte beyran yemeğine olan ilginin arttığını da söyleyen Onur İbili, vatandaşların pandemiden önce de kış aylarında yoğunlukla bu yemeği tercih ettiklerini söyledi. Beyranın tüm enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiğini özellikle yemekte kullanılan acı biber ve sarımsağın antibiyotik niteliğinde olduğunu ifade eden İbili, vatandaşların doğal yöntemler ile kendilerini koruyabileceklerini vurgulayarak, "Koronavirüs döneminde insanlara şifa olacak bir yemek türüdür. Bunu yiyen bir insan bir gün boyunca tok kalabiliyor. İçinde bulunan sarımsağın, acı pul biberin ve et suyunun insanlara iyi geldiğini biliyoruz. Özellikle hem pandemi dönemi hem de şu an kış aylarına giriyoruz beyran bu dönemde en popüler yemeklerden bir tanesi. Gaziantep insanı özellikle sabah erken saatlerde beyranı ve paçayı içmeye giderler. Herkese özellikle bu günlerde bol bol tüketmeyi tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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