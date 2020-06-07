Koronavirüs tespit edilince ailesiyle karantinaya alındı
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Koronavirüs tespit edilince ailesiyle karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'de, belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan M.Ç., eşi ve çocuğuyla birlikte oturdukları evde 14 gün için karantinaya alındı.

Koronavirüs tespit edilince ailesiyle karantinaya alındı
07.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:59

ESKİŞEHİR'de, belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan M.Ç., eşi ve çocuğuyla birlikte oturdukları evde 14 gün için karantinaya alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan M.Ç.'ye, belirtiler görülmesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine evde tedavi edilmesi kararı alınan M.Ç. ile temaslı olduğu eşi ve çocuğu için karantina kararı alındı. 3 katlı apartmanın en üst katında oturan ailenin daire girişi, şerit çekilerek, kapatıldı. Apartman önünde de 3 mahalle bekçisi, güvenlik tedbiri aldı. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, ailenin yaşadığı daire ve apartmanı dezenfekte etti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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