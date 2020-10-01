Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı

İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" listesine ekledi. Sağlık Bakanı Koca'nın dünkü vaka ve hasta sayılarına ilişkin sözlerine değinen İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Türkiye'deki vaka sayısının farklı bir şekilde aktarılması üzerine böyle bir karar alındığını belirtti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya'dan İngiltere'ye gelen yolcuların Cumartesi gününden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı.

Shapps, Polonya'daki koronavirüsü verileri ve Türkiye'de korona vakalarının sayısının uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılan tanımdan farklı bir şekilde aktarıldığını ve vakalardaki hızlı artışın yanı sıra artan pozitif hasta sayıları nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.

"TÜRKİYE'YLE İLGİLİ RİSK DEĞERLENDİRMEMİZİ GÜNCELLEDİK"

Shapps sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ülkeyle ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik.

KARANTİNAYI REDDEDENLERE AĞIR CEZA VAR

Reuters'ta yer alan habere göre, karantina listesine eklenen ülkelerden 3 Ekim'den itibaren İngiltere'ye giden yolcuların kendilerini izole etmesi gerektiğini belirten Shapps, "İngiltere'ye karantina kurallarından muaf olmayan bir ülkeden gelirseniz kendi kendinizi karantinaya almanız gerekir. Bunu reddeden kişilerin cezalarını 10 bin paunda çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Temmuz ayı itibarıyla İngiltere karantina kuralları esnetilmiş ve yabancı ülkeler için 'seyahat koridoru ülkeleri listesi' listesi hazırlanmıştı.

TÜRKİYE, TEMMUZ'DAN BU YANA SEYAHAT KORİDORUNDAYDI

Türkiye, Temmuz ayından bu yana seyahat koridorundaydı. 2019 yılında İngiltere'den Türkiye'ye 2,9 milyon ziyaretçi gitmişti. İngiliz basını, İngiltere'nin dönüşte 14 gün karantinada kalınmasını şart koştuğu ülkelerin listesini büyütmesiyle, sonbahar tatil rezervasyonlarında Türkiye ve İtalya'ya talebin büyük ölçüde arttığını yazmıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA NE DEMİŞTİ?

Dün akşam yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgından kaynaklı ölüm ve vaka sayılarının gerçek olmadığına ilişkin iddialara yanıt veren Bakan Koca, "Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir, pozitif çıkıp semptom göstermeyenler var. Vefat sayılarındaki iddialar ise bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor" demişti.