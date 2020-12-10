Koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar geri ödeme listesine alındı
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Koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar geri ödeme listesine alındı

10.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 tedavisinde kullanılan tüm ilaçların geri ödeme listesine alındığını belirterek, koronavirüs test, tedavi ve bakım hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılanan ödemelerin 4,4 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Bakan Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm ilaçların geri ödeme listesine alındığını dile getiren Bakan Selçuk, "Kovid-19 test, tedavi ve bakım hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 4,4 milyar liraya ulaşmış durumda" açıklamasında bulundu.

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Koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar geri ödeme listesine alındı
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