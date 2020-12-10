Koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 tedavisinde kullanılan tüm ilaçların geri ödeme listesine alındığını belirterek, koronavirüs test, tedavi ve bakım hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılanan ödemelerin 4,4 milyar liraya ulaştığını ifade etti.