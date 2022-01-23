Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 65 bin 503 oldu

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi, 185 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi, 185 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 422 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havalandırması yetersiz mekanlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.