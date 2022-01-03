Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 44 bin 869 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 368 bin 913 testte 44 bin 869 vaka tespit edildi. 160 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 492 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yapmalıyız ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" dedi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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