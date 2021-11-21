Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 177 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 163 testte 21 bin 177 vaka tespit edildi. 195 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 290 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 163 testte 21 bin 177 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 290 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı yüzde 65'in altında kalan 8, yüzde 80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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