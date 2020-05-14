Koronavirüs: İsviçreli ilaç firması Roche'un geliştirdiği antikor testinin kullanımı İngiltere'de...
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BBC

Koronavirüs: İsviçreli ilaç firması Roche'un geliştirdiği antikor testinin kullanımı İngiltere'de...

İngiltere'de koronavirüsün bir kişiye daha önce bulaşıp bulaşmadığını tespit edecek antikor testi onaylandı.

Koronavirüs: İsviçreli ilaç firması Roche'un geliştirdiği antikor testinin kullanımı İngiltere'de...
14.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:45

İngiltere'de koronavirüsün bir kişiye daha önce bulaşıp bulaşmadığını tespit edecek antikor testi onaylandı.

Ülkenin kamu sağlığı kurumu, İsviçre merkezli ilaç firması Roche tarafından geliştirilen testi "çok olumlu bir gelişme" olarak yorumladı.

Kan testi aracılığıyla bir kişinin vücudunda antikor tespit edilmesi, bu kişiye koronavirüsün daha önce bulaştığı ve bu kişinin böylece bağışıklık kazandığı anlamına geliyor.

Şimdiye kadar yetkililer bu tür testlerin yeterince güvenilir olmadıklarını söylemişlerdi.

Hükümetin daha sonra başarısız olduğu bildirilen antikor testlerine 16 milyon sterlin (136,2 milyon T.L.) harcadığı bildirilmişti.

BBC'ye konuşan kaynaklar, İsviçreli ilaç şirketi Roche tarafından geliştirilen testin başarılı olma potansiyeli en yüksek olan test olduğunu söylediler.


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İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, bağışıklık sistemleri antikor üretir, antikorlar da virüsü yok eder.

Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bir insanın vücudunda koronavirüse saldıran antikorlar bulunması, bu kişiye virüsün geçmişte bulaştığı anlamına geliyor.

Ancak bu durum, ileride de hastalanmayacaklarına dair kesin bir kanıt sunmuyor.

Testin başlangıç tarihi belirsiz

İngiltere'deki kamu sağlığı kurumu yetkilileri, resmi bilim parkı Porton Down'dan uzmanların söz konusu testi geçen hafta değerlendirdiklerini ve "testin oldukça özgül sonuç verdiği" kanısında olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Edward Argar, testlerin öncelikli olarak sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler çalışanlarına uygulanacağını söyledi.

Ancak Bakan Argar bu testlere başlanacak tarihi söylemedi.

İngiltere koronavirüs test programı ulusal koordinatörü Profesör John Newton, "Bu çok olumlu bir gelişme çünkü bu tür özgül sonuçlar veren bir antikor testi geçmiş enfeksiyona dair güvenilir bir gösterge" diyor.

"Antikorların ne kadar bağışıklık sağladığı halen net olmasa da bu, gelecekte enfekte olma riskine karşın bir bağışıklığın göstergesi olabilir."

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın testin sağlık hizmetlerinde kullanılabilmesi için Roche firması ile görüşmeler yürüttüğü anlaşılıyor.

Test, halihazırda AB ve ABD'deki hükümet sağlık danışmanlarının onayından geçmiş durumda.

İngiltere'de şu an burun ya da ağızdan alınan örnekle yapılan swab testi uygulanıyor. Bu test, bir kişinin test edildiği sırada Covid-19 hastası olup olmadığını belirlemeye yarıyor.

Swab testi, ülkede hükümetin test et, takip et ve izle stratejisinin temelini oluşturmaya devam edecek.

Analiz

James Gallegher, Sağlık ve Bilim Muhabiri:

Antikor testinin ana amacı kaç kişinin enfekte olduğunu bulmak.

Resmi rakamlar toplam sayısının sadece bir bölümü. Herkes test edilmiyor ve bazı kişiler virüs bulaşmasına rağmen belirti göstermeyebiliyor.

Antikor testleri virüsün ne kadar kolay bulaştığı ve ne kadar yaygın olduğuna, daha da önemlisi ne kadar ölümcül olduğuna dair sorulara cevap verilmesinde yardımcı olacak.

İkinci kullanım alanı, sokağa çıkma kısıtlarının kaldırılması, oldukça tartışmalı.

Eğer vücudunuzda antikor varsa, bu işe dönebilirsiniz demek. Bu, çalışanlarda bağışıklığın geliştiğini garanti edebilirseniz, hastane ve bakım evleri gibi yerlerde özellikle faydalı olabilir.

Ancak antikor geliştirmek otomatik olarak artık hastalanmayacağınız ya da virüsü barındırmayacağınız anlamına gelmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilim insanları, "bağışıklık pasaportu" kullanımına kanıt yetersizliği nedeniyle karşı çıkıyor.


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