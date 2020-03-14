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Edremit Körfezi, Edremit, Ekonomi

Koronavirüs Edremit Körfezi'nde turizmi etkiledi

Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle rezervasyon iptalleri yaşandığı bildirildi.

14.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:12
Koronavirüs Edremit Körfezi'nde turizmi etkiledi

Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle rezervasyon iptalleri yaşandığı bildirildi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bölgeye gelecek misafirlerinin çoğunun tedirgin oldukları için konaklamaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Balıkesir ve Çanakkale bölgesindeki acentelerin oteller, hava yolu şirketleri ve araç sahiplerine ödeme yaptığını dile getiren Can, "Özellikle şunu vurgulamak gerekiyor, bir panik ortamından uzaklaşmak gerekiyor, panik gerektirecek bir durum yok. Biz temiz bir toplumuz. Dünyanın birçok yerine göre Türk insanı gerçekten temizdir, temizliğine özen gösterir. Dolayısıyla biz bu operasyonlarımıza devam edeceğiz. Bizim almış olduğumuz kararlar bu şekilde." dedi.

Can, rezervasyon iptalleri yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Rezervasyon iptalleri gerçekleşiyor fakat bu daha çok yurt dışına olan operasyonlarda. Öncelikle Uzakdoğu'da ve daha sonra Avrupa'da vakalar daha fazla vuku buluyor. Bu çerçevede bakıldığında yurt dışına gitmekten ziyade kendi içimizde seyahatlerimizi gerçekleştirelim diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okul turları için de önlem aldı. Şu anda gerçekleşemeyecek. Bizim mevzuatımız gereği 1618 sayılı yasa gereği de tur iptallerinde eğer mücbir sebep yoksa karşı taraftan bir hak iddia edemiyoruz. Dolayısıyla acenteci arkadaşlarımız da maalesef otellerden, hava yolu şirketlerinden şu anda ödeme tahsil edemiyorlar. Turlardan önce mecbur olarak ödemeler geçiliyor. Bu ödemeler geri alınamıyor."

Nisan ayının 15'ine kadar tatilci kabul edemediklerini belirten Edremit Otelciler Birliği Başkanı turizmci Yahya Yavuz da misafir kabul ettiklerini ancak tur sözleşmelerinin iptal olduğunu söyledi. Nisan ayının ortasında bir değerlendirme yapacaklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Okulların tatil olması dolayısıyla ikinci konutların bölgemizde çok olmasından kaynaklı büyük şehirlerde yaşayan ve yaz tatilini Edremit Körfezi'nde Altınoluk, Zeytinli, Güre gibi bölgelerde geçiren insanlarımız yazlıklarına gelmeye başladı. Dolayısıyla bölgemizde bir yoğunluk söz konusu. Başka bölgede okuyan öğrencilerimizin de bu bölgeye tekrar dönmüş olmaları nedeniyle bölgemizde hareketlilik var. Bu turizm hareketliliği değil sadece ülke içindeki insanların bir yerden bir yere mecburiyet karşısında hareket etmesi."

Nisanın ortasına kadar bölgeye turların gelmeyeceğini belirten Yavuz, "Özellikle iç turizmdeki bu turların hepsi iptal edildi. Nisan gibi tekrar başlayacağız. Kazdağları'nın temiz havası, bölgemizin temiz havası, denizden gelen iyotla birleşince koronavirüs bölgemizde etkili olmaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs Edremit Körfezi'nde turizmi etkiledi

Kaynak: AA

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Koronavirüs Edremit Körfezi'nde turizmi etkiledi

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