Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı - Haber
Teknoloji

Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı

Rusya, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili olarak hayvanlar üzerinde testlerin tamamlandığını açıkladı.

04.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:51
Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı

Rusya, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili olarak hayvanlar üzerinde testlerin tamamlandığını açıkladı. Aşının insanlar üzerinde kullanımının Haziran ayı itibariyle başlaması planlanıyor. Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin Başkanı Rinat Maksyutov yeni tip koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, aşının fareler ve gelincikler üzerinde denendiğini, primatlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Nisan ayının sonuna kadar aşı çalışmalarının son bulması planlanıyor.

Ticaret Bakanı Açıkladı! Maske Satışına Yeni Düzenleme Geliyor

Koronavirüse Karşı Direnç Kazanmak Mümkün mü?

Aşı çalışmalarının son bulmasının akabinde bilimsel çalışmalara devam edeceklerini belirten Maksyutov, insanlar üzerinde denemenin Haziran ayında başlamasını planladıklarını ifade etti.

Rusya'dan koronavirüs aşı açıklaması

Aşı çalışmalarının devam ettiği Rusya'da Corona virüsü vakalarının sayısı hızla artıyor. Rusya Corona virüsüyle mücadele merkezi tarafından açıklanan sayılara göre; Corona virüsü şimdiye kadar 4 binin üzerinde kişide görüldü, ölü sayısı 43, son 24 saatte ise 52 kişinin iyileştiği belirtildi. En çok Corona virüsü vakasının görüldüğü bölge ise Moskova. Pandemi haline gelen Corona virüsü aşı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bulunan aşının tüm dünyada uygulanabilmesi için nasıl bir yol izleneceği ise herkes tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haber
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haber
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haber
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Zonguldak Instagram Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 17:00:06. #1.14#
title