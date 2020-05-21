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Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini değerlendiren Dünya Bankası'na göre, salgın 60 milyon kişiyi günde 2 dolardan (13,5 TL) az bir parayla geçinmeye zorlayacak. Salgın aşırı yoksullaşmaya yol açacak ve böylece 1998 yılından beri ilk kez yoksulluk artacak.

21.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:17

Dünya Bankası, koronavirüs salgınının ekonomi üzerinde benzeri görülmemiş bir kriz etkisi yarattığını açıkladı. Kuruma göre, salgın nedeniyle dünya çapında 1998 yılından beri ilk kez yoksulluk artacak. CNN'de yer alan habere göre Dünya Bankası, koronavirüs salgınının 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa iterek günde 2 dolardan (13,5 TL) az parayla geçinmeye zorlayacağını belirtti. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Salgın, ekonomik aktiviteyi durdurdu. Ayrıca yoksullukla mücadelede son yıllarda elde ettiğimiz kazanımların büyük bölümünü de sildi" diye konuştu.

ÜLKELER ARASI PARA TRANSFERİ YÜZDE 20 AZALACAK

Dünya Bankası, salgının başlamasının ardından, dünya nüfusunun yüzde 70'ine ev sahipliği yapan gelişmekte olan 100 ülkeye yardım gönderdi. Bireylere ve şirketlere kredi ve hibeler sağlanırken, dünyanın en fakir ülkelerinin borçları askıya alındı. Tahminlere göre, mevsimlik işçilerin bu yıl çalışma için başka ülkelere gidememeleri nedeniyle ülkeler arası yapılan para transferleri yüzde 20 azalacak.

EN FAZLA AFRİKA'NIN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

En büyük krizin ise Afrika'da yaşanması bekleniyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Koronavirüsün, bu tür bir salgınla başa çıkamayacak olan, dünyanın en fakir ülkelerine ev sahipliği yapan Afrika'yı pas geçmesini umuyoruz" dedi. Dünya Bankası'na göre ise Sahra altı Afrika ile Güney Asya, salgın nedeniyle en fazla acı çekmesi beklenen bölgeler.

Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak

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