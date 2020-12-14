Korona virüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek

- Korona virüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek Şahinbey Belediyesi pandemiden dolayı mağdur olan esnafa ve usta öğreticilerden sonra şimdi de korona virüs nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara bin 500 lira nakdi yardım sağlıyor.

- Korona virüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi pandemiden dolayı mağdur olan esnafa ve usta öğreticilerden sonra şimdi de korona virüs nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara bin 500 lira nakdi yardım sağlıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs salgınından dolayı yaşanan olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile işyerleri kapanan esnafa ve usta öğreticilere bin 500 TL destek sağlarken, evde karantinada olan vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi desteği sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs salgınında eşlerini kaybeden vatandaşlara da bin 500 lira nakdi yardımda bulunarak zor günlerinde destek oluyor

"Vatandaşlarımızın acısı bizim acımızdır"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde vatandaşların acılarını ve sorunlarını paylaştıklarını belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafımıza ve usta öğreticilerimize bin 500 lira destek çıktık. Aynı zamanda korona virüsünden dolayı evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımlarımızda devam ediyor. Şimdi de Korona virüsünden dolayı eşleri vefat eden vatandaşlarımıza bin 500 TL nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek kayıplarının telafisi asla olamaz ancak, acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir. Şahinbey Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN