Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti.

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti. Spor yapmak için evden çıkıp sahile giden vatandaşlardan kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü. Polis ekipleri ise sahildeki vatandaşlara anons yaparak mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor. Fakat bazı vatandaşlar tüm tedbirlere rağmen sokağa çıkamaya devam ediyor. Bu hafta sonu da bazı vatandaşların Caddebostan Sahili'ne gittiği görüldü. Sahile gidenlerden kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü, kimisi de jimnastik hareketleri yaptı. Sahile gelen polis ekibi ise vatandaşları anons yaparak uyardı. Polis, vatandaşlara yaptığı anonsta mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA