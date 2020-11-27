Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu
27.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:26
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken "Efsane Cuma" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar koronavirüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.
Dünya genelinde kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.
VATANDAŞLAR AVM'YE AKIN ETTİ
Artan koronavirüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinden AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM'lerin açılmasını bekledi.
İNDİRİM KORONAYI UNUTTURDU
AVM'lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde yaşanan uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara koronavirüsü unutturduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ