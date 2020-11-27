Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken "Efsane Cuma" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar koronavirüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.