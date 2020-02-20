Körfez'in eğlenceli yanı: Dubai'nin komedyenleri

20.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:22

Dubai her zaman büyük bir eğlence merkezi oldu ve buradaki çeşitli komedi sahneleri, kentin güldüren yanını keşfetmek için mükemmel bir yol.



Uluslararası yıldız Jo Koy, Dubai'de sahne alıyor ve komedinin evrensel olduğunu kanıtlıyor. Ancak burada yetişen yerel yetenekler de var. Euronews.com'da Görüntüle