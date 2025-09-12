Köprüler satılıyor mu?

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedeflerinin köprü ve otoyolların mülkiyet satışını değil, işletme haklarının devriyle sağlanacak gelirleri ifade ettiğini belirtti. Merkez, gündeme getirilen sürecin bir satış değil, yalnızca finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımına yönelik bir hazırlık olduğunu vurguladı.

KÖPRÜLER SATILIYOR MU?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çeşitli otoyollar satılıyor" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulandı. Köprü ve otoyolların satışının hukuken mümkün olmadığı, mülkiyetin devlette kalmaya devam ettiği, yalnızca belirli süreliğine işletme ve bakım hakkının özel sektöre devredilebildiği ifade edildi. Ayrıca bu uygulamanın yalnızca mevcut hükümet dönemine özgü olmadığı belirtildi.

SATIŞ DEĞİL, DANIŞMANLIK SÜRECİ

DMM açıklamasında, 1994 yılında yürürlüğe giren 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprülerin de içinde yer aldığı kamu varlıklarının işletme hakkının devrine yasal zemin oluşturulduğu hatırlatıldı. Bu görevin, hâlen aynı çalışmaları sürdüren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedeflerinin, köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden elde edilecek gelirleri kapsadığı belirtildi. Gündeme gelen sürecin ise bir satış işlemi değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımına yönelik olduğu açıklandı.

DEVLETİN ELİNDEN ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada ayrıca, bu süreçte uluslararası örneklerin incelendiği, adil ve şeffaf ücretlendirme sistemlerinin değerlendirildiği, devletin yatırım yükünü hafifletecek alternatif finansman yöntemlerinin araştırıldığı ve kamu yararını önceleyen stratejilerin geliştirildiği ifade edildi. Köprü ve otoyolların yabancılara satılacağı veya devletin mülkiyetinden çıkacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Haberlerde geçen "satış", "vatandaşa yük" veya "peşkeş" gibi ifadelerin ise kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçladığına dikkat çekildi.