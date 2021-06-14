Köprücük kemiği kırılan futbolcu sezonu kapattı
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Köprücük kemiği kırılan futbolcu sezonu kapattı

Köprücük kemiği kırılan futbolcu sezonu kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyespor'un savunma oyuncusu Kamil Yüksel, geçtiğimiz hafta oynadığı maç esnasında yaşadığı sakatlık sonucu köprücük kemiğini kırdı.

Kepez Belediyespor'un savunma oyuncusu Kamil Yüksel, geçtiğimiz hafta oynadığı maç esnasında yaşadığı sakatlık sonucu köprücük kemiğini kırdı. Ameliyata alınan oyuncunun sezonu kapattığı bildirildi.

Geçtiğimiz Pazar günü Kepez Hasan Doğan stadında oynanan Kepez Belediyespor - Yeşilova Belediyespor Bölgesel Amatör Lig müsabakasının 70. dakikasında rakip takım kalecisi Osman Tepe ile girdiği pozisyonda sakatlanan Kamil Yüksel'in köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan defans oyuncusu Kamil Yüksel ameliyata alındı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki defans oyuncusu Kamil Yüksel'in kaleciyle girdiği pozisyonda köprücük kemiğinin kırıldığı, pozisyon sonrası hastaneye kaldırıldığı ve özel bir hastanede ameliyata alınarak sezonu kapattığı belirtildi. - ANTALYA

Köprücük kemiği kırılan futbolcu sezonu kapattı
Köprücük kemiği kırılan futbolcu sezonu kapattı
Köprücük kemiği kırılan futbolcu sezonu kapattı
Köprücük kemiği kırılan futbolcu sezonu kapattı
Köprücük kemiği kırılan futbolcu sezonu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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