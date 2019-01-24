Kooperatif, Üretici Birlikleri Çatısı Altında Birleşilmeli"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tarım ve Orman Bakanlığının üretici ve çiftçilerin ortak üretim ve ortak pazarlamaya teşvik etmek için gayret sarf ettiğini, bu kapsamda ufak aile işletmelerinin ise bir araya gelerek kooperatif, üretici birlikleri çatısı altında tek bir işletme gibi faaliyet göstermeleri gerektiğini söyledi.

Vali Ömer Toraman, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen yerel tarım projelerinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı projelerin yanı sıra illerdeki çalışmaların da önemli olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının son dönemlerde hazırladığı projeler ve verdiği teşviklerle büyük ölçekli işletmeler oluşturma gayretinde olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız, üretici ve çiftçilerimizi ortak üretim ve ortak pazarlamaya teşvik etmek için gayret sarf ediyor. Ufak aile işletmeleri bir araya gelip kooperatif, üretici birlikleri çatısı altında tek bir işletme gibi faaliyet gösterebilirler. Fakat maalesef ülkemizde bu iki model de arzu edilen seviyede gelişmedi. Çok başarılı birkaç kooperatif ve üretici birliği örneği var ama ülke genelinde maalesef bunları yaygınlaştıramadık. Ölçeği büyütebilmek için altyapının, toplulaştırmanın yapılması gerekiyor. Ama maalesef bunda da, özellikle Kütahya'da görebildiğim kadarıyla çok da muvaffak olamamışız. Burada toprak sahiplerinden kaynaklanan çok ciddi bir direnç var."

"Sulu tarıma geçip farklı ürünlerle gelirimizi artırmalıyız"

Tarımda imkanların geliştiğini ve sulu tarımın daha yaygınlaşması gerektiğini de vurgulayan Toraman, "Biz tarımsal arazilerimizi kuru tarım yaparak işletiyoruz. Kütahya'da ağırlıklı olarak işletmeler bu yönde. Özellikle son yıllarda Devlet Su İşleri ve İl Özel İdareleri tarafından çok ciddi bir tarımsal sulama projelerini hayata geçiriyor. Barajlar, göletler, kapalı sistem sulama sistemleriyle beraber sulu tarım potansiyelimiz önceki yıllara oranla bir hayli arttı. Arazimiz sulanabilir arazi ama biz hala kuru tarım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt da kentteki tarımın gelişmesi için etkili yerel projeler hazırladıklarını aktardı.

Toplantıda, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Program sonunda, hazırladığı proje ile destek alan kadın girişimciye plaket ve sürü yönetimi elemanı kursuna katılarak başarılı olan kursiyerlere de sertifikaları verildi.

Kaynak: AA