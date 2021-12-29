KÖÖKDER özel okullardaki sorunları masaya yatırdı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Özel Öğretim Kurumları Derneği (KÖÖKDER) üyeleri, özel okullarda yaşanan sorunlar için toplantı düzenledi.

2020 yılının Mart ayında başlayan covid-19 salgını ve ardından 2021 yılının son çeyreğine damgasını vuran tüketim ürünlerinde gerçekleşen yüzde 100'ün üzerindeki fiyat artışları, eğitim sektöründe ekonomik sıkıntıları ortaya çıkardı. Son süreçte de üretici firmalar tarafından ürün fiyatlarında yapılan artışlardan sonra, özel okulların da işletme girdi maliyetlerinde de ciddi artış görüldü.

Gelen zamlarla birlikte insan kaynakları giderlerinde de artış görüldüğünü söyleyen KÖÖKDER Başkanı Sinan Yalçın Yelken, "Kayseri Özel Öğretim Kurumları Derneği 2010 yılında kurulmuş özel okul ve kurs merkezlerin üye olduğu Kayserimizde temsil kabiliyeti yüksek bir sivil toplum kuruluşudur. Üyelerinin tamamının iştigal alanı eğitim hizmetidir ve bu hizmeti yerine getiren kurumlarımız kuruluş amaçları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine göre faaliyet gösteren ve kamu hizmeti yapan kurumlardır. Yönetmelik gereği; 2022 Eylül ayında başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ücretleri 2022 Ocak ayı itibariyle ilan edilmekte, ilan edilen ücretlerle 2023 Ağustos ayına kadar hizmet verilmektedir. İlan edilen ücrette belirleyici olan en önemli unsur öğretmen, yönetim ve personel gider kalemidir. Bu gider genel giderlerinin minimum yüzde 65'ini teşkil etmektedir. Asgari ücrette "tarihin en yüksek artışı" olarak lanse edilen yüzde 51 artış ile birlikte insan kaynakları giderlerinde ciddi bir güncelleme ihtiyacı doğmuştur"

2022-2023 eğitim yılı okul ücretlerini belirlemede zorluk yaşadıklarını belirten Sinan Yalçın Yelken,"İlave olarak 2023 seçimleri öncesi olan Ocak 2023 de asgari ücrete yapılacak zammı da şimdiden tahmin etmemiz zordur. Mutfak giderlerimizde yüzde 100 ila yüzde 147 arasında değişen oranlarda artış gerçekleşmiştir. Örneğin Mart 2021'de kırmızı et kg 38-40 TL iken bugün 80-85 TL, Ayçiçek yağı tenekesi 175 TL iken bugün 450-500 TL, 1 top A4 kağıt 17-18 TL iken bugün 68-75 TL şeklinde artmış, temizlik grubu kağıt ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 240-347 arasında yükselmiştir. Elektrik ve doğalgaz giderleri yüzde 60'ın üzerinde yükselmiştir. 2022-2023 eğitim yılına girerken tüm bu gelişmelerin ışığında kurumların sürdürülebilirliği adına yüzde 55- 60 oranlarında fiyat artışı yapılması gerektiğini düşünmekle beraber tahmini bütçemizi oluşturup okul ücretlerimizi belirleyemiyoruz ve şu an beklemedeyiz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılının başlangıcı olan Eylül ayı ve sonraki aylar için ise nasıl bir seyir olacağını hiç tahmin edemiyoruz. Velilerimizi de mağdur etmek istemiyoruz. Bununla birlikte ortada bir maliyet gerçeği var. Tüm paydaşlarımızla konu ile ilgili müzakerelerimiz devam etmektedir" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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