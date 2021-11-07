Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler

Haberler.com - Haberler | Spor
Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler

Geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yendi. Konyaspor son 3 haftayı kayıpsız geçti.

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor'a 3 puanı getiren goller 25 ve 72'de Sokol Cikalleshi'den geldi. 31 yaşındaki Arnavut forvetin ligdeki gol sayısı 4'e yükseldi.

Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Son kurban Göztepe oldu

YALÇIN KIZARDI

Göztepe'de Yalçın Kayan, 45'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yalçın kırmızı karttan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Son kurban Göztepe oldu

Haberler.com - Spor Haberleri
Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş camiası ayaklandı: Organize bir ekip var

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş camiası ayaklandı: Organize bir ekip var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title