Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler
Geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yendi. Konyaspor son 3 haftayı kayıpsız geçti.
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor'a 3 puanı getiren goller 25 ve 72'de Sokol Cikalleshi'den geldi. 31 yaşındaki Arnavut forvetin ligdeki gol sayısı 4'e yükseldi.
YALÇIN KIZARDI
Göztepe'de Yalçın Kayan, 45'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yalçın kırmızı karttan sonra gözyaşlarını tutamadı.
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