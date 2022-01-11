Konyaspor Teknik Direktörü Palut: "Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum" - Haberler Spor
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Konyaspor Teknik Direktörü Palut: "Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum"

Konyaspor Teknik Direktörü Palut:
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, futbolcuları Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla çok üzgün olduklarını belirterek, "Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum, çok değerli bir sporcuydu.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, futbolcuları Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla çok üzgün olduklarını belirterek, "Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum, çok değerli bir sporcuydu." dedi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İlhan Palut, futbol camiasının büyük yas içinde olduğunu söyledi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Palut, Kovid-19 salgını vakaları nedeniyle futbolculara bir günlük izin verdiklerini hatırlatarak, "Bugün izin günümüzdü. Salgından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Ahmet işlerini düzenlemek için Ankara'ya gidiyordu. Yolda böyle bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Konuşacak durumda değiliz. Allah ailesine ve bizlere sabırlar versin." diye konuştu.

Ahmet Çalık'ın efendiliğiyle nam salan bir sporcu olduğunu anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Bazı insanların iç güzelliği yüzüne yansır. Ahmet işte böyle bir sporcuydu. Pırlanta gibi bir insandı. Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum, çok değerli bir sporcuydu. Çok dürüst, çok yardımsever, çok örnek bir gencimizi kaybettik. Türk futbol kamuoyuna başsağlığı diliyorum."

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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