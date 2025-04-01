Konyaspor İskenderunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor İskenderunspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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KONYASPOR İSKENDERUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Konyaspor İskenderunspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
KONYASPOR İSKENDERUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
Konyaspor İskenderunspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
KONYASPOR İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor İskenderunspor maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.
KONYASPOR İSKENDERUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Konyaspor İskenderunspor maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.