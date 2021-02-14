Konyaspor-Denizlispor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaspor-Denizlispor maçının ardından

14.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:36
Konyaspor-Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Maçın kırılma anında yediğimiz gol oyundan kopmamıza neden oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Maçın kırılma anında yediğimiz gol oyundan kopmamıza neden oldu." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

İlk 45 dakikada Konyaspor'a pozisyonlar vermediklerini vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:

"İlk yarı 2-3 net gol pozisyonu bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya kötü başladık. Rakibimiz iyi başladı ama pozisyon bulmakta sıkıntı yaşıyorlardı. Duran toptan bir gol yedik. İlk yarı iyi, ancak ikinci yarı kötü oynadık. Hele hele gol yedikten sonra oyuncularım disiplinden koptu. Ama maçın kırılma anında yediğimiz gol oyundan kopmamıza neden oldu. Oyuncularımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onları tek eleştirdiğim nokta; biraz daha inanmaları... Oyuncularımdan oyunun kırılma anlarında, gol yediğimizde ya da gol atamadığımız zaman bu inançlarını yitirmemelerini isteyeceğim. Henüz lig bitmiş değil. Ligin sonuna kadar savaşacağız."

"VAR'ı Türkiye'de kaldıralım"

VAR hakemlerinin iki maçtır oyuncularına yapılan faulleri görmediğini iddia eden Kutlu, "Hem bir önceki maçta hem de bu maçta VAR ne yazık ki bizim lehimize olan pozisyonları görmedi. ya da görmek istemedi. Maçın hakemlerine sözüm yok. Onlar maçı çok iyi yönetti. Ancak VAR hakemleri Lopes'in iteklenmesini görmediler. Madem öyle VAR'daki hakemlerimiz görevlerini layıkıyla yerine getiremiyor, VAR'ı Türkiye'de kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi. Çok da pahalı bir sistem. Hiç gerek yok böyle olacaksa uygulamasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Barış Manço Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor-Denizlispor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 16:42:19. #1.14#
title