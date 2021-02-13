Konyaspor, Denizlispor maçına hazır
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Konyaspor, Denizlispor maçına hazır

13.02.2021 17:42 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:46
Konyaspor, Denizlispor maçına hazır

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci hafta maçında yarın saat 13.30'da sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Konyaspor'da sarı kart cezalısı Marko Jevtovic ile tedavileri devam eden Alper Uludağ, İbrahim Sehic, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Konyaspor, Denizlispor maçına hazır
Konyaspor, Denizlispor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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