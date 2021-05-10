Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik
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Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor'da Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Marin Anicic, Artem Kravets, Samuel Eduok ve Alper Uludağ yarınki maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 41'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor'da Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Marin Anicic, Artem Kravets, Samuel Eduok ve Alper Uludağ yarınki maçta forma giyemeyecek.

Konyaspor, Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun kendi sahasındaki son maçında yarın Trabzonspor'u  konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

6 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEKYeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Marin Anicic, Artem Kravets, Samuel Eduok ve Alper Uludağ'ın yarınki Trabzonspor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.TFF'den tarafından daha önce ligdeki diğer maçlar gibi saat 20.30' da başlayacağı açıklanan İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saati 17.00'ye alındı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. 

Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik
Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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