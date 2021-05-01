Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik
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Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik

Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek İttifak Holding Konyaspor'da hazırlıklar tamamlandı.

 Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek İttifak Holding Konyaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Kulübün resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, sarı kart cezalısı Artem Kravets ile tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ, Marin Anicic ve Samuel Eduok forma giyemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor, Lig'in 39'uncu haftasında Karagümrük'ü evinde ağırlıyacak. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

KONYASPOR'DA 5 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Artem Kravets'in yanı sıra tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ, Marin Anicic ve Samuel Eduok takımdaki yerlerini alamayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat  16.00'da başlayacak Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.


Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik
Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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