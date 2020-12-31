Konyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları
31.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:42
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp açıklamasına göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, taktik idmanla çalışmayı tamamladı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan oyuncular katılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan