Konyaspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?

Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Konyaspor - Ç.Rizespor hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Konyaspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?

Süper Lig'de Lig'de önem taşıyan maçta Konyaspor - Ç.Rizesporile karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor - Ç.Rizespormaçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Ç.Rizespor şifresiz canlı izlenecek mi? Konyaspor - Ç.Rizesporhangi kanalda, hakemi kim?İşte detaylar.

KONYASPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ve Ç.Rizespor 28.12.2020 Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Konyaspor Ç.Rizespor Hangi Tarihte?

Konyaspor Ç.Rizespor Futbol karşılaşması tarihi 28.12.2020

Konyaspor Ç.Rizespor Hangi Kanalda?

Konyaspor - Ç.Rizespor maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Konyaspor Ç.Rizespor Maçı Hangi Gün?

Konyaspor - Ç.Rizespor maçı Pazartesi günü oynanacak

Konyaspor Ç.Rizespor Saat Kaçta?

Konyaspor - Ç.Rizespor Maçın başlama saati 16:00

Konyaspor Son Saniyede Kazandı

Konyaspor, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Kayserispor deplasmanından 3 puan ile döndü. 1-0 geriye düştükleri maçta 90+8'de Jevtovic'in golüyle 2-1 kazanan Yeşil Beyazlılar, önemli bir galibiyet aldı diyebiliriz. Süper Lig'de puanını 18'e yükselten İsmail Kartal'ın öğrencileri 10. Sırada yer alıyor. Bu hafta iç sahada konuk edecekleri Rizespor maçı öncesinde Musa Çağıran, Ömer Ali Şahiner ve Artem Kravets'in sakatlıkları bulunuyor.

Rizespor'da 2 Eksik

Rizespor, geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında kazanmayı başardı. Yasin Pehlivan ve Samudio'nun golleriyle maçı 2-1 kazanan Tomas'ın öğrencileri,iç sahada üst üste 2. Galibiyetini aldı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Rizespor, 18 puan ile 12. Sırada yer alıyor. Bugün karşılaşacakları Konyapsor ile eşit puana sahipler. Maç öncesinde Loic Remy ve Fernando Boldrin'in sakatlıkları bulunuyor.