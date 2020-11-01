Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi
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Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi

01.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:10

İttifak Holding Konyaspor, sosyal medyadan ligde oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'ini İzmir'in ilçelerini yazarak duyurdu.

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Konyaspor'un maç öncesi yaptığı İzmir paylaşımı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından maçta yer alacağı kadroyu paylaşan yeşil beyazlılar, görselde futbolcu isimleri yerine İzmir'in ilçelerine yer verdi.

"Yanınızdayız İzmir" etiketiyle yapılan paylaşımın görselinde yer alan 11'de Bayraklı, Seferihisar, Bornova, Urla, Gaziemir, Güzel bahçe, Konak, Narlıdere, Karşıyaka, Çiğli, Karabağ isimleri kullanıldı.

Görselde İzmir'in geri kalan 19 ilçesine de yer veren Konyaspor, Başakşehir maçına Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets 11'i ile çıktı.

Konyaspor'un paylaşımı;

Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi
Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 16:11:37. #1.14#
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