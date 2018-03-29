Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere çıktığı ihaleyi canlı yayında gerçekleştirdi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı, Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı'nda bulunan büfe ve ticari yapıların içinde bulunduğu ünite ve tesisler kiraya verilmek üzere kapalı teklif usulü ihale edildi.

Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasındaki Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ihale, belediyenin web sitesi www.antalya.bel.tr'den canlı yayınlandı. İhale komisyonuna Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş başkanlık yaptı.

İhaleye, tek firma Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti- Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti iş ortaklığı katıldı. Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin lira + KDV olarak belirlenen Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesislerin kiraya verilmesi i·şi ihalesinde, firma ilk olarak ihale dosyasındaki kapalı zarfta 8 milyon 375 bin lira teklif sundu.

İhale komisyonunun sözlü olarak ek artış istemesiyle firma teklifini ilk yıl için 8 milyon 500 lira artı KDV'ye yükseltti. İhaleyi kazanan firma 8 yıllığına belirtilen ünite ve tesisleri işletme hakkına sahip olacak.

Belediye, kiraya verilen alan ve tesislerin kiracı tarafından bizzat işletilmesi halinde bu tesislerin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde 2'si oranında pay alacak. Ticari dükkan gibi yapılarla büfeler, iç dekorasyonu idari şartnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak işletilecek. 8 yıllık işletme süresinin ardından belirtilen tesisler sağlam, çalışır ve işler vaziyette Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek.

Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesislerin kiraya verilmesi işi dahilinde ihalesi gerçekleştirilen ünitelerin Akdeniz Bulvarı'nda 23 büfe, 19 şezlong şemsiye alanı, Beachpark bölgesinde 7 büfe, 7 şezlong şemsiye alanı, 2 kafe, çay bahçesi, işletme ofisi, 4 büfe, 40 ticari işletme, 12 ücretsiz WC olduğu bildirildi.