Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı namağlup şampiyon oldu

Konyaaltı Belediyesi Yıldız Kadın Hentbol Takımı, Alanya'da düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası'nın namağlup şampiyonu oldu.

Konyaaltı Belediyesi Yıldız Kadın Hentbol Takımı, Alanya'da düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası'nın namağlup şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun iş birliğiyle Alanya'da 26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası düzenlendi. 42 takımın katıldığı turnuvada, Konyaaltı Belediyesi Yıldız Kadın Hentbol Takımı da yer aldı. Milli Egemenlik Stadı'nda 6 kortta düzenlenen turnuva 5 gün sürdü. Turnuvadaki bütün maçlarını kazanan Konyaaltı Belediyesi, final maçında da Diyarbakır'ı 13-3 gibi net bir skorla yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Sporcular, şampiyonluk kupasını Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in elinden aldı.

"Genç sporcular yetiştiriyoruz"

Mavi Kelebekleri tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kadın hentbol camiasına genç sporcular kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'de mücadele ederken bir yandan da altyapıya yatırım yaptıklarını belirten Esen, genç sporcuların yetişmesini önemsediklerini kaydetti. Esen, "Turnuvada genç oyuncularımız ile elde ettiğimiz şampiyonluk, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir. Genç oyuncularımızdan bazıları, bu yıl Süper Lig'de de mücadele edebilecek kapasiteye ulaştı. Sporda gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk elde eden kızlarımızı yürekten kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı