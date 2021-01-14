Konya Ticaret Borsası
14.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:09
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102 satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102 satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,102
|2,102
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,137
|2,137
|Düşük vasıflı buğday
|2,157
|2,157
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,648
|1,686
|Mısır
|1,737
|1,840
|BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ
|Fasulye
|7,150
|8,226
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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