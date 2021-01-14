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Konya Ticaret Borsası

14.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:09
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102 satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102 satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,102 2,102
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,137 2,137
Düşük vasıflı buğday 2,157 2,157
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,648 1,686
Mısır 1,737 1,840
BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ

Fasulye 7,150 8,226

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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