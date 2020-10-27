Konya Ticaret Borsası
27.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:28
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,250-2,310 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,250-2,310 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,250
|2,310
|Ekmeklik diğer buğday
|2,050
|2,320
|Düşük vasıflı buğday
|2,144
|2,295
|ARPALAR
|Arpalar
|1,682
|1,694
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,685
|1,831
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,900
|8,242
Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler
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