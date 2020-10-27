Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

27.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:28
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,250-2,310 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,250-2,310 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,250 2,310
Ekmeklik diğer buğday 2,050 2,320
Düşük vasıflı buğday 2,144 2,295
ARPALAR
Arpalar 1,682 1,694
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,685 1,831
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,900 8,242

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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