Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

KONYA (AA) - TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı başladı.

KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım sektörünü paydaşlarıyla buluşturan fuarın ilk günü yoğun katılımla geçiyor. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de düzenlenemeyen fuarda, 96 bin metrekarelik alanda 461 firma yerini aldı.

Sektörün lider ihracatçı firmaları ile dünya markalarını üreticiyle buluşturan fuara, 116 ülke ve 75 şehirden binlerce ziyaretçi ilgi gösteriyor.

Kentin ekonomisi açısından oldukça önemli görülen fuar nedeniyle şehirdeki otellerin tamamına yakını da doldu.

Traktör, biçerdöver ve kendinden motorlu tarım aletlerinin yanı sıra tarla ile bahçe ekipmanları başta olmak üzere sektörün tüm ihtiyaçlarının sergilendiği fuar, 12 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.