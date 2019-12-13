: Konya otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

13.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:38

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Konya'da otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuz Alper Yalvaç (18) idaresindeki 42 ABL 989 plakalı motosiklet ile Mert Güzel'in (21) kullandığı 06 BGL 701 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpma etkisiyle motosikletten fırlayan Yalvaç ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Errdoğan (15) yaralandı. Başlarında kask bulunan her iki yaralıda ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir restorantta çalıştığı öğrenilen Oğuz Alper Yalvaç'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mert Güzel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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