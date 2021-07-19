Hadim ilçesinde yetiştirilen ve geç hasat edilen kirazda rekolte düştü, fiyat arttı

Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı merkezlerden biri olan Konya'nın Toroslar üzerinde kurulu ilçesi Hadim'de yetiştirilen Ziraat-900 cinsi kirazlar, rekoltenin düşmesine rağmen fiyattaki artışla üreticisini memnun etti.

Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı merkezlerden biri olan Konya'nın Toroslar üzerinde kurulu ilçesi Hadim'de yetiştirilen Ziraat-900 cinsi kirazlar, rekoltenin düşmesine rağmen fiyattaki artışla üreticisini memnun etti.

İlçede ihracata yönelik olarak 35 bin dekar alanda Ziraat-900 ve Salihli cinsi kiraz yetiştiriliyor. Ürünün hasadı yaklaşık 2 ay sürüyor.

Aroması, kalitesi ve tadıyla dikkati çeken Hadim kirazının yüzde 90'ı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor.

Hadim Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadın devam ettiği bugünlerde bahçe ve kiraz alım merkezlerinde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

"Bu sene Dubai'ye de ihracatımız başladı"

Yaklaşık 2 bin çiftçinin ihracata yönelik kiraz yetiştiriciliği yaptığını belirten İşcan, şunları kaydetti:

"İlçemizde 600 ile 1900 rakım arasında kiraz üretimi yapılmaktadır. Rakımın düşük olduğu bölgelerde hasat 40 gün önce başladı. 20 gün daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ağustos ayı başında da hasadın biteceğini tahmin ediyoruz. Rekolte, iklimsel nedenlerden ötürü geçen seneye göre yüzde 35-40 civarında düştü. İlçemizde geçen sene 20-23 bin ton civarında hasat gerçekleşirken, bu sene 14-15 bin ton civarında kalacağını düşünüyoruz. Üretilen kirazların yüzde 90'ı ihracata gidiyor. Almanya, İngiltere, Rusya, Çin, Güney Kore ve Orta Doğu ülkelerine kiraz gönderiyoruz. Bu sene Dubai'ye de ihracatımız başladı. İhracatta pazar payımız her geçen gün artmaya devam ediyor. Seneye daha fazla ülkeye ihracat yapılmasını temenni ediyoruz."

İşcan, rekoltenin düşmesine karşın fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, "Rekoltenin düşük olması kirazın kalibresinin büyük olmasını sağladı. Bu da fiyatları yukarılara taşıdı. Geçen sene 10 ile 15 lira arasında seyreden fiyatlar bu sene 20 ile 25 arasında." dedi.

Hadim kirazının kendine has özellikleri bulunduğunu, yüksek rakımda yetişmesinin de bunlardan biri olduğunu söyleyen İşcan, "Yükseklik çok önemli bir etken. Bölgede yaklaşık 2 bin metreye kadar kiraz yetiştiriliyor. Güneş avantajı da var tabii. Güneş ışığı aromayı çok etkiliyor. Gündüz gece sıcaklık farkının yüksek olması da kalite ve aromayı çok etkiliyor. Kirazımızın bu gibi avantajları var." ifadelerini kullandı.

"Bu sene istenen tonajlar çıkmıyor ama kirazlar çok kaliteli ve güzel para ediyor"

Kiraz ihracatçısı Mahir Küçük de günlük 15 ila 25 ton civarında kiraz alımı yaptıklarını ifade etti.

Hadim'den 10 yılı aşkın süredir kiraz ihracatı yaptığını söyleyen Küçük, şunları kaydetti:

"Rekolte düşük olduğu için bu sene istenen tonajlar çıkmıyor ama kirazlar çok kaliteli ve güzel para ediyor. Yani Hadim'in kirazı olmadığı için bu sene fiyatlar biraz daha yüksek oldu. Çiftçi geçen sene 10 ton topluyorsa, bu sene 5 ton topladı ama yine de geçen sene aldığı 10 tonun parasını bu sene aldı, herkes memnun. Geçen seneki fiyatımız 15-16 liraydı. Bu sene 20 ile 25 lira arasında."

Hadim kirazının aroması, lezzeti ve kalibresinin çok iyi olduğunu, bu nedenle büyük kısmının ihracata gittiğini dile getiren Küçük, ürünleri çoğunlukla Avrupa ülkelerine, Almanya, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ettiklerini, bu sene Dubai'den yoğun talep aldıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili