"Konya Endüstri Zirvesi" çatısı altındaki KONMAK, İSKON, KONELEX ve Konya Saç İşleme ve Teknolojileri fuarlarının açılışı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Özlü, TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde, hükümet olarak ülke sanayisinin bir sıçrama yapmasını istediklerini söyledi.

Türkiye'nin sıçrama yapabileceği alanların başında sanayi ve teknolojinin geldiğini belirten Özlü, "Bu konuda yapılan bütün çalışmaları destekliyoruz. İmalat sanayimizin geçen yılki cirosu yaklaşık 150 milyar dolar. Bunu ikiye katlamak istiyoruz. Ne kadar bir sürede? 5 artı 5, on yıllık bir sürede. Yani mevcut sanayimizin yanına bir sanayi daha ilave etmek istiyoruz." diye konuştu.

Özlü, teknoloji ve sanayi gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2018 yılının sanayimiz için bir milat olmasını arzu ediyoruz. Bu maksatla programlar yürütüyoruz. Örneğin sanayi ve teknoloji atılımı programı. Burada odak sektörler belirledik. Türkiye'nin önem vermesi, üzerinde durması gereken, belirlediğimiz bu odak sektörlere yoğunlaşacağız. Yine sanayide dijitalleşme, yani sanayimizin dijital devrimini gerçekleştireceğiz. Bu maksatla son bir buçuk yılda güzel bir yol haritası hazırladık."

Hazırladıkları yol haritasını seçimden sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını bildiren Özlü, "Sanayimizin dijital dönüşümünde Türk sanayisinin yüksek katma değerli ürünlere yönelmesini ve yüksek katma değerli ürünlerin hem ihracatımızda hem de sanayimizdeki payının yüzde 4'lerden yüzde 20'lere çıkarılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 1'e yakın payını çok daha yukarılara taşıyacak"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Türkiye'nin dünya genelinde makine sektöründeki ürünlerin ticaretinden yüzde 1'e yakın pay aldığını anlattı.

Endüstri ve makine sektörünün çekici bir alan olduğuna işaret eden Altunyaldız, "İnşallah makine endüstrisi, önümüzdeki dönemde yüzde 1'e yakın payını çok daha yukarılara taşıyacak. Türkiye hem bölgesi hem küresel hamleleri itibarıyla dünya ticaretinde önemli bir yere doğru adım adım gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuarların açılışını yaptı.

Törene, Zimbabve Tarım Bakanı Perrance Shiri, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayiciler, yaklaşık 30 Afrika ülkesinden iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Öte yandan Bakan Özlü, törenin ardından Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti.