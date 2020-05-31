Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı KONYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 900 kök kenevir, 5 gram metemfetamin ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

KONYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 900 kök kenevir, 5 gram metemfetamin ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 farklı operasyon düzenledi. Çumra ve Seydişehir ilçelerinde birbirinden ayrı yapılan 3 operasyonda, 3 bin 900 kök kenevir, 5 gram metamfetamin ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.K. (26) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca Konya-Aksaray karayolunda 68 AG 347 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan M. Ç. (24) ile M. H.'nin (26) üzerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanılmak üzere hazırlanmış 'bong' tabir edilen aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: DHA