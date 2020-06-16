Konya'da, fabrika işçilerine antikor testi Konya'da, fabrika işçilerine antikor testiKONYA'da, fabrikalarda çalışan işçilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında antikor testi yapılmaya başlandı.

Konya'da, fabrika işçilerine antikor testi

KONYA'da, fabrikalarda çalışan işçilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında antikor testi yapılmaya başlandı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Çalışanlarına test yaptırmak isteyen işverenlerimiz, 'pandemi.kso.org.tr' adresindeki formu doldurarak, taleplerini odamıza iletebilirler" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, Konya Sanayi Odası'nın koordinasyonunda, kentteki organize sanayi bölgesi ile diğer alanlarda bulunan fabrikalarda çalışan işçilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında antikor testi yapılmaya başlandı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, testlerin, işverenlerin talepleri doğrultusunda ve iş yerlerinde yapıldığını belirtti. Kütükcü, "Ülkemizin salgının ilk gününden bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gösterdiği üretim kararlılığı mutlaka devam etmelidir. Ancak üretirken de hem işverenlerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenli üretimi öncelemek zorundayız.1 Haziran itibarıyla ülkemizde başlayan yeni normal döneminde, Konya'mızda sanayi üretiminin güvenle devamı için bugün itibarıyla tarama testlerine başladık. Odamızın koordinasyonunda yürütülecek olan süreç, işverenlerimizin talepleri doğrultusunda devam edecek. Test yapılan çalışanlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Çalışanlarına test yaptırmak isteyen işverenlerimiz, 'pandemi.kso.org.tr' adresindeki formu doldurarak, taleplerini odamıza iletebilirler" diye konuştu.

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Kaynak: DHA