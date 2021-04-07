Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (2)

VALİ ÖZKAN: PLANLI UÇUŞTU Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında kaza kırıma uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

VALİ ÖZKAN: PLANLI UÇUŞTU

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında kaza kırıma uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Askeri uçağın, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kazadan kısa süre önce havalandığını belirten Vali Özkan, "3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan bir uçaktı. Planlı uçuş eğitimi kapsamında uçuşunu gerçekleştirdiği sırada düştü. Maalesef 1 şehidimiz var. Kazayla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor" dedi.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE TÜRK YILDIZLARI'NA AİT UÇAK DÜŞMÜŞTÜ Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağı da 13 Mart 2012'de, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki traktör fabrikasının boş arazisine düşmüştü. Tel örgüleri koparıp, yaklaşık 500 metre sürüklenen askeri uçak, fabrika binasına yaklaşık 300 metre kala parçalanmıştı. Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer ise şehit olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı