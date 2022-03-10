Tarım ve teknoloji fuarı devam ediyor

KONYA (AA) - Konya'da ticaret odası ve TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım sektörünü buluşturan 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, yoğun ilgi görüyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de düzenlenemeyen fuara, bu yıl 461 firma katıldı. Fuar alanı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Sektörün lider ihracatçı firmaları ile dünya markalarını üreticiyle buluşturan fuar, 116 ülke ve 75 şehirden binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Traktör, biçerdöver ve kendinden motorlu tarım aletlerinin yanı sıra sektörün tüm ihtiyaçlarının sergilendiği fuar, 12 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.