Konya'da 53 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Konya'da 53 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

25.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:52
Konya'da 53 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na aykırı suçlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Meram ilçesinde bir kişinin evinde arama yaptı.

Aramada ele geçirilen 53 gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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