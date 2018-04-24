Konukoğlu'ndan Öğrencilere Önemli Tüyolar

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, paranın önemine rağmen her şey demek olmadığını belirterek, "Hepsinden önemlisi, özellikle iş hayatına girdiğinizde paranın esiri olmayın, para sizin esiriniz olsun" dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) öğrencilere tecrübelerini aktaran Konukoğlu, iş hayatına ve SANKO Holdinge ilişkin paylaşımda bulundu. Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Konukoğlu, yönettiği her işi bilmediğini, ancak o işi yönetecek kişileri işbaşına getirdiğini söyledi. "Bir şeyi bilmek önemli değil, yönetmek önemli. İşin başına işin uzmanını getirmek gerekir" diyen Konukoğlu, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerden, SANKO'nun kurucusu, babası Sani Konukoğlu'nun "İşin hilesi dürüstlüktür" ilkesini hayat boyu düstur edinmelerini isteyen Konukoğlu, herkesin gücü oranında hayır işlerinde bulunmasını önerdi.

İş başvurularına dikkat

İş başvurusunun ciddiye alınmasını isteyen Konukoğlu, görüşen uzmanların çok iyi gözlem yaparak saniyeler içerisinde görüş oluşturduklarına vurgu yaptı. Konukoğlu, "İş görüşmesine giderken pahalı kıyafet giyerek gitmenize gerek yok. Temiz, düzgün ve ütülü bir kıyafet olmalı. Saç-sakal darmadağın olmamalı. Erkekler bakımlı saç ve sakal, kızlarımız özenli makyaj ve kıyafeti tercih etmeli" diye konuştu. Konukoğlu, iş kurmak istenildiğinde ne yapılması gerektiğini soran öğrenciye, "Size öneri; işi bilenlerin yanında küçük ortak olarak girişimciliğe adım atın. Bu size ufuk açacak ve deneyim kazandıracaktır" yanıtını verdi.

"Meslek liselerinin önemi bilinmedi"

Türkiye'de bir dönem meslek liselerinin öneminin bilinmediğini ve kapatıldığını anımsatan Konukoğlu, "Maalesef bu hata yapıldı. Bugün mühendis fazlasıyla var, ara eleman denilen ana eleman yok" ifadelerini kullandı. Meslek liseleri ve meslek yüksekokulları mezunlarını "ara eleman" değil, "aranan eleman" olarak gördüğüne dikkat çeken Konukoğlu, çoğu ara elemanın, mühendisten daha fazla maaş alacak performans sergilediğini bildirdi. Aktif görevden ayrılmasına ilişkin soruya, 65 yaşına geldiğinde SANKO'da günlük işlerden ayrılacağını 15 yıl öncesinden açıkladığını ve 2014 yılı başında görevi kardeşi Zeki Konukoğlu'na devrettiğini anlatan Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Bu durumda Holdingde herkes bir üst göreve yükseldi ve şirkette canlanma sağlandı. Ayrıca, lider değişimi ölümle olmamalı. Geriden gelenler liderin, ağabeyin ölümünü beklemeden sorumluluk üstlenmeli. Holdingde günlük işlerden uzaklaşınca, hatalarımı da gördüm. Bunları kardeşlerime aktarıp, gözlemlerimle katkı sağlıyorum. 65 yaş uygulaması ile bir kenara çekilirken, şirketin daha başarılı yol almasına destek verebiliyorsunuz. Ölümle görev devri olması halinde, şirket yönetiminde panik ortamı olabilir. Bu uygulamanın bir yararı daha var, o da genç kuşak teknolojiyi çok daha iyi kullanıyor. Teknolojiyi kullananlara yol açmak gerekiyor."

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise Gaziantep Üniversitesinde Abdulkadir Konukoğlu'nun önerisi ile başlatılan intörn uygulamasına değindi. İntörn uygulamasında mühendislik fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü işletmelerde aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Dereli, "Abdulkadir Bey, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği sırasında bu konuyu gündeme getirdi ve Türkiye genelinde uygulanmaya başlamasında etkili oldu" diyerek, teşekkürlerini iletti.

Konuşmasının sonunda, Vali Erdal Ata ve İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Konukoğlu'na plaket, çiçek ve armağan takdim etti. - GAZİANTEP