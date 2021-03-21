Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

21.03.2021 01:22 | Son Güncelleme: 21.03.2021 01:38

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı Yalova-Bursa karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil anayoldan çıkıp yan yoldaki araçlara çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

BURSA - Yalova-Bursa karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil anayoldan çıkıp yan yoldaki araçlara çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralandı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza sonrasında mahalleli büyük bir korku yaşayarak dışarı fırladı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi'de ana yol Terminal girişi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tekin Elitaş idaresindeki 34 EGG 45 plakalı otomobil, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken İznik kavşağını geçtikten sonra önünde seyir halinde olan Turcan Tuğral idaresindeki 34 PAV 98 plakalı kamyona yandan çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Park halindeki araçlara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yan yolda park halinde olan bir otomobil ile bir minibüse çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Tekin Sevlim yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralı şahıs yakındaki bir oto tamirhanenin önüne yatırıldı. Olay yerine çağrılan ambulansa konan yaralı Tekin Sevlim Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazada bir otomobil ile bir minibüs hasar görürken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Halis Özkahya Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 01:39:12. #1.16#
title