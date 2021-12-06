Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı Bursa'nın İznik ilçesinden Yenişehir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ters şeride geçip İznik adliyesinin önüne uçarak takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinden Yenişehir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ters şeride geçip İznik adliyesinin önüne uçarak takla attı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ekipler otomobilin sürücüsünü kaza yerinde bulamadı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AFD 492 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak Adliye sarayının önüne uçtu. Yol kenarında bulunan tabelaları devirdikten sonra alanda takla attı. Sürücü ise otomobilden kendi imkanları ile çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen ekipler otomobil sürücüsünü bulamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kontrolden çıkan otomobil İznik Adliyesinin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Son Dakika Haberleri

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