Kontrolden çıkan cip, park halindeki cipe çarpıp takla attı, sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan cip, park halindeki cipe çarpıp takla attı, sürücü yaralandıİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki cipe çarparak takla attı.

Kontrolden çıkan cip, park halindeki cipe çarpıp takla attı, sürücü yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki cipe çarparak takla attı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki cip de başka bir otomobile vurdu. Kazada takla atan cipin sürücüsü yaralanırken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 araçta ise hasar meydana geldi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde yaşandı. Eren D. idaresindeki 35 THS 35 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 09 AEH 404 plakalı cipe çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki cip de önündeki 35 JL 738 plakalı otomobile vurdu. Kazada takla atan cipin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralı Eren D.'yi ilk müdahale sonrası Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Eren D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda kontrollü olarak sağlanan ulaşım, cipin kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı