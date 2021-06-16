Konkordato talebi reddedilen NeoYapı'nın iflasına karar verildi

İnşaat sektöründen bir yıldız daha kaydı. İstanbul 1. Asliye Mahkemesi, İstanbul Bolluca ve Göktürk'te yaptığı lüks konut ve villa projeleri ile bilinen NeoYapı'nın konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.

Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol'un sahibi olduğu NeoYapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ için 2018 yılında açılan konkordatonun tasdiki davası sonuçlandı. İstanbul 1. Asliye Mahkemesi, hakkında konkordato talep edilen NeoYapı'nın talebini reddetti. Mahkeme, 3 Haziran 2021'de görülen dava duruşmasında şirket yararına verilen geçici mühletin, kesin mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasını hükmetti. Sözcü'de yer alan habere göre, konkordato komiserlerinin görevlerine son verilirken; hakkında konkordato talep edilen NeoYapı Arazi Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin iflasına karar verildi.

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Mahkeme kararın derhal İstanbul Nöbetçi İflas Müdürlüğü'ne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmesine; iflas kararının iflas müdürlüğü tarafından ilan edilmesini talep etti. İstanbul'da Eyüp-Göktürk ve Arnavutköy-Bolluca'da inşa ettiği lüks konut ve villa projeleri ile bilinen NeoYapı'dan ev alan yüzlerce kişi ise mağdur oldu.

TAPULARINI ALAMADILAR

Bankalara ve piyasaya yüklü bir borcu bulunan şirketten milyonlarca lira ödeyerek gayrimenkul yatırım yapanlar 2018 yılından bu yana ortada kalmıştı. NeoYapı adına Bolluca ve Göktürk'te satışı yapılan toplam 450 kadar villa ve daire ile ilgili bir dizi sorun bulunuyor. Mülk sahiplerinden bir kısmı tapularını alamazken, satışı yapılan yüzlerce daire ise teslim edilmedi.

Alacaklı bankalar şirkete yönelik icra takibine geçerken, daire veya villaları bankalara ipotek edilen mülk sahipleri de haciz tehdidi ile karşı karşıya kaldı. 2000 yılında Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol tarafından kurulan NeoYapı, 2 bin dönüm orman arazisi ve 600 dönümde 415 müstakil ev ve 8 mahalleden oluşan Neo Gölpark İstanbul projesini yapmış, daha sonra Neo Bolluca, Neo Bolluca 2 ve Neo Bolluca 3 Neo Bolluca 4 Neo Bolluca 5 gibi projeleri üstlenmişti.