Konkordato ilan etmek ne demek? TDK'ya göre Konkordato ne demek? Konkordato nedir, ne anlama geliyor? Kimler konkordato ilan edebilir?

Konkordato bir diğer adıyla iflas anlaşması demektir. Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Konkordato ilan etmek nedir, ne demektir? sorusu geliyor. Peki, TDK'ya göre Konkordato ne demek? Konkordato nedir, ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

TDK'YA GÖRE KONKORDATO NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize İtalyanca'dan geçen Konkordato kelimesi "Anlaşmalı iflas." ve "Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşma." anlamlarına gelmektedir.

TDK konkordato 1. anlamı : Anlaşmalı iflas.

TDK konkordato 2. anlamı : Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşma.

İFLAS ANLAŞMASI (KONKORDATO) NEDİR?

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca: concordato), batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.

Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordatobatık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Konkordato kısaca iflastan kurtulmak için karşılıklı tavizlerin verilmesi suretiyle sonuçlanan bir anlaşma veya borç yapılandırması şeklinde adlandırılabilir. Son günlerde çok popüler olmuştur. Konkordato aslında iflas ertelemesi kurumunun kalkması ile de ortaya çıkan boşluğu doldurmuştur

Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesi veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklinde tanımlanabilir.

Hukuki tanımı; bir borçlunun ticari durumunun (piyasa şartlarıyla, işlerin bozulması vb.) sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır.

Konkordato; Borçlunun, borcun %50'sini veya en az 2/3'üne denk gelen tutarını ödeme planı ile ödeyeceğini taahhüt edip alacaklı ile anlaşarak mahkeme kararıyla ödeyip ticaret hayatına devam etme sürecidir.

KONKORDATO NASIL İLAN EDİLİR? KONKORDATO İLAN ETMEK NE DEMEK?

Konkordato ilan etmek için Asliye Ticaret Mahkemeleri'ne başvuru yapılır. İflasa tabi olan şirketlerde borçlunun muamele merkezindeki mahkeme; merkezi yurt dışında olan şirketlerin Türkiye'deki şubelerinin bulunduğu yerdeki mahkeme; birden fazla şubesi olan şirketlerin merkez şubesinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvuru yapılır. Eğer şirket iflasa tabi değilse de yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurulur.

Bu başvurunun ardından konkordato komiser tarafından yapılacak olan ilanla alacaklılara bildiriliyor. Bu bildirim ile, alacaklılar 15 gün içerisinde alacaklarının ne olduğunu bildirmeye davet edilir. Bu bildirim ilanının yanında konkordato ilanının bir kopyası da alacaklılara gönderilir.

Konkordato ilanının kabul edilmesinde şirketin ne kadar güvenilir olduğu da aslında önemli ölçüde rol oynar. Bunun yanı sıra belli bir oran da söz konusudur; alacaklıların ve alacaklarının yarısı oranı aşılmalıdır. Bununla birlikte alacaklıların dörtte birine karşılık alacak miktarının da üçte ikisini aşan bir çoğunluk olmalıdır.

Kaydedilmiş alacaklı sayısı 120 ve alacak miktarı da 120.000 ise en az 61 alacaklı kabul etmiş olmalı ve bu kayıtlıların alacaklarının toplamı da en az 60.000'nin üzerinde olmalıdır. Aynı durum belirtilmiş olan diğer oran için de geçerlidir.

Konkordato ilan edilmesinin hemen akabinde sürece tabi olan bütün alacaklar bu bağlayıcı anlaşmanın kapsamına girer. Bununla birlikte bu süreç içerisinde borçlu olan tarafın mallarını rehin verme, satma, kullanımını kısıtlama gibi ekonomik tasarruf sağlama yolları da kısıt altında tutulur. Ayrıca konkordato süresi boyunca konulmuş olan tüm hacizlerin hükmü devam eder. Bunlarla ilgili düzenleme ancak tasdikin yapılmasından sonra mümkün olur.

Karşılıklı olarak onaylanan ve bağlayıcı hale gelen konkordato işlemi sayesinde borçlu olan şirket alacaklılarının vazgeçtiği oranda borçlarının bir kısmından kurtulur. Toplamda 23 ayı bulabilen konkordato süresi boyunca da anlaşmalar dahilinde belli bir vade ile borçlu şirket borçlarını öder.

Şirketlerin tümden iflas etmek yerine hukuki boyutta bir anlaşma ile ekonomik düzelme sağlamalarına olanak tanıyan konkordato bazı şirketler için başarılı bir süreç yönetimi sağlayabilir.

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